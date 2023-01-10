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    Около 50 человек эвакуированы в пункты обогрева в Акмолинской области

    10 Января 2023, 14:22

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ночью 9 января из-за сильного мороза с закрытого участка автодороги республиканского значения Астана-Петропавловск спасателями совместно с местными исполнительными органами и полицейской службой из пассажирского автобуса на дизельном топливе эвакуированы 49 человек, из них 6 детей, передает МИа «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Акмолинской области.

    Так, 49 граждан Республики Таджикистан были размещены в пункт обогрева в центральную мечеть Щучинска. Было организовано горячее питание.

    «Мы ехали из Таджикистана в Россию. В - 40 градусов наш автобус застрял в дороге. Спасибо вашему департаменту, народу Казахстана за то, что привели нас в теплое место, дали поддержку. Благодарим Казахстан, что помогли нам в такой холод, предоставили теплое место, накормили, мы очень благодарны», – отметил один из эвакуированных.

    ДЧС Акмолинской области просит жителей и гостей области при получении СМС уведомлений о закрытии дорог не выезжать в путь. О закрытии дорог и погодных условиях вы можете узнать, скачав приложение «Darmen», либо по номеру 1403.


    Кадр из видео/instagram.com/aqmola_tjd
    Акмолинская область Дороги Погода
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