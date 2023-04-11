Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 451 eur/kzt 494.88

    rub/kzt 5.53 cny/kzt 65.58
Прогноз погоды
Астана+14+16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Около 50 актюбинских госслужащих наказали по результатам аудиторских проверок

    11 Апреля 2023, 14:30

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – С начала года по результатам аудиторских проверок в Актюбинской области привлечены к административной ответственности 22 должностных лица, еще 25 госслужащих - к дисциплинарной ответственности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным областного департамента внутреннего государственного аудита, в первом квартале 2023 года проведено всего 48 аудиторских мероприятий, были охвачены бюджетные средства и активы государства на общую сумму более 5 552,2 млн тенге и выявлены нарушения на общую сумму более 4 580,2 млн тенге.

    «В частности, были выявлены финансовые нарушения на сумму 8,5 млн тенге и нарушения процедурного характера на сумму более 4 571,7 млн тенге. Из общей суммы выявленных финансовых нарушений в 8,5 млн тенге было возмещено и восстановлено 7,3 млн тенге. Департаментом привлечены к административной ответственности 22 должностных лица, наложено административных взысканий на сумму 4,9 млн тенге и полностью взысканы в бюджет. Также по результатам аудиторской деятельности 25 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности», - сообщили в ведомстве.

    Также за 1 квартал 2023 года камеральным контролем было охвачено более 7 тысяч лотов и пунктов плана на сумму 244,6 млрд тенге, из них по 1325 лотам были выявлены нарушения на сумму около 17 млрд тенге.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Госслужба
    Новости по теме
    Новости по теме
    Многочисленные реформы продвигаются медленно - Президент Казахстана
    Почти 17% костанайских госслужащих составляет молодежь до 29 лет
    Популярное
    1 Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане с июля 2023 года
    2 Мужчина заставлял брать кредиты жителя Кокшетау
    3 Почти 63 млрд тенге субсидий выделили сельскому хозяйству СКО
    4 Штормовая погода ожидается в Астане и 12 областях Казахстана
    5 Какой будет погода в период посевной в СКО
    Новости партнеров