Около 5 тыс. тонн пшеничных отрубей по удешевленной цене поставят фермерам Мангистау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - По поручению Министерства сельского хозяйства РК животноводческим предприятиям Мангистауской области в мае-июне через Продкорпорацию будет поставлено около 5000 тонн пшеничных отрубей по удешевленной цене. Об этом 13 мая в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Мангистауской области доложил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Кроме того Правительство выделит средства на формирование зернофуражного фонда в рамках реализации дорожной карты.

Как уточнил в ходе своего выступления Ербол Карашукеев, в текущем году будет выделено 20 млрд тенге на форвардный закуп для формирования зернофуражного фонда в объеме 200 тысяч тонн. В случае повторения засухи 2021 года он обеспечит сохранность поголовья скота и птицы.

Дорожная карта по развитию кормопроизводства, созданная Министерством сельского хозяйства совместно с местными исполнительными органами для системного решения вопроса по обеспечению кормами сельхозживотных, предусмотрена на 2022-2025 годы.

В интересах мангистауских сельхозтоваропроизводителей были предприняты всесторонние меры по удешевлению кормов. Только акиматом Мангистауской области на субсидирование повышения продуктивности и качества продукции племенного животноводства на 2022 год из местного бюджета было выделено 579,7 млн тенге. В том числе на удешевление стоимости затрат на корма маточного поголовья сельскохозяйственных животных предусмотрено 384 млн тенге.

Также при поддержке нефтяных компаний были снижены цены на корма с 1900-2100 тенге за 1 мешок отрубей до 1500 тенге в количестве 3 200 тонн.

Цена реализации кормов, отпущенных из резервов Продкорпорации, составила 50 тыс. тенге за тонну, ранее по этой линии было реализовано 220 тонн отрубей. С учетом затрат на перевозку и иные расходы цена в Мангистау составит 65-70 тыс. тенге за тонну.

Поддержка идет отовсюду - из Северо-Казахстанской области было направлено 300 тонн отрубей, из Акмолинской области отравлено – 136 тонн, из Костанайской – 100 тонн и Карагандинской областью направлено 200 тонн.

Как сообщалось ранее, Премьер-Министр РК Алихан Смаилов совершил 13 мая рабочую поездку в Мангистаускую область, где посетил ряд промышленных, инфраструктурных и туристических объектов, провел совещание по вопросам социально-экономического развития региона.