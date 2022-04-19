Около 5 тыс. квартир построят в этом году в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В этом году в Семее планируется строительство 449,3 тыс. кв.м. жилья на 4 967 квартир. Общая стоимость их составит 57,8 млрд тенге. Об этом на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщил руководитель городского отдела строительства Сунгат Аманбеков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

Возведут 75 многоквартирных домов, 38 кредитных, два арендных без права выкупа и 35 коммерческих домов. Запланировано индивидуальное жилищное строительство за счет частных инвесторов и населения.

Управление строительства ведет разработку двух проектов строительств школ в микрорайоне Карагайлы на 1200 мест и поселке Водный на 600 мест. Также ведется разработка трех проектов на строительство детских садов по линии ГЧП. Запланировано строительство детсада в Карагайлы на 320 мест. Инвестор - ТОО «Сәт Транс». Предварительная стоимость проекта 1 270 млн тенге. Проект в разработке.

В планах - строительство детского сада на 140 мест в поселке Восход. Инвестор - ТОО «Фирма Азия». Предварительная стоимость проекта 800 млн тенге. Проект в разработке. Кроме того, будет построен детский сад в поселке Бобровка на 320 мест. Инвестор - ИП «Салкынбаева А.М.». Предварительная стоимость проекта 1 270 млн тенге», - сообщил Сунгат Аманбеков.

В этом году управлением строительства рассматривается заключение меморандума с ТОО «ИНСОН» на разработку технико-экономическое обоснование на строительство инфекционной больницы на 210 коек в поселке Ушактар.



