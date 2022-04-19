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    Около 5 тыс. квартир построят в этом году в Семее

    19 Апреля 2022, 14:03

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В этом году в Семее планируется строительство 449,3 тыс. кв.м. жилья на 4 967 квартир. Общая стоимость их составит 57,8 млрд тенге. Об этом на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщил руководитель городского отдела строительства Сунгат Аманбеков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

    Возведут 75 многоквартирных домов, 38 кредитных, два арендных без права выкупа и 35 коммерческих домов. Запланировано индивидуальное жилищное строительство за счет частных инвесторов и населения.

    В этом году управлением строительства рассматривается заключение меморандума с ТОО «ИНСОН» на разработку технико-экономическое обоснование на строительство инфекционной больницы на 210 коек в поселке Ушактар.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Восточно-Казахстанская область Строительство Жилье Регионы Общество Абайская область
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