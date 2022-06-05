Около 5 тыс. актауских военных проголосовали на референдуме

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Свой выбор сделали военнослужащие воинских частей Актауского гарнизона, проголосовав на общенациональном референдуме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Открытие участка № 61, расположенного в бригаде морской пехоты, началось с государственного гимна. Солдаты вышли строем и под звуки гимна отдали свои голоса в центре культурного досуга воинской части.

Большинство участников голосуют впервые, один из них Нурдаулет Нурлыбеков, призванный в армию шесть месяцев назад из Алматинской области.

«Сегодня для меня особенный день. Потому что, как гражданин Республики Казахстан, я впервые пользуюсь своим правом голосования», - подчеркнул рядовой.

В воинской части созданы все условия для проведения референдума. Подготовлены избирательные урны и около десяти кабин для голосования.