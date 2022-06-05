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    Около 5 тыс. актауских военных проголосовали на референдуме

    5 Июня 2022, 14:39

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Свой выбор сделали военнослужащие воинских частей Актауского гарнизона, проголосовав на общенациональном референдуме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Открытие участка № 61, расположенного в бригаде морской пехоты, началось с государственного гимна. Солдаты вышли строем и под звуки гимна отдали свои голоса в центре культурного досуга воинской части.

    Большинство участников голосуют впервые, один из них Нурдаулет Нурлыбеков, призванный в армию шесть месяцев назад из Алматинской области.

    «Сегодня для меня особенный день. Потому что, как гражданин Республики Казахстан, я впервые пользуюсь своим правом голосования», - подчеркнул рядовой.

    В воинской части созданы все условия для проведения референдума. Подготовлены избирательные урны и около десяти кабин для голосования.

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Мангистауская область Конституция Молодежь Вооруженные силы Референдум
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