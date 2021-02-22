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    Около 5 млн тенге присвоил житель Шымкента, обещая предоставить технику

    22 Февраля 2021, 11:08

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане сотрудниками криминальной полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержан подозреваемый в мошенничестве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Ранее в полицию поступило заявление от обманутых граждан.

    В ходе проверки установлено, что подозреваемый под предлогом поставки специализированной техники из зарубежья при условии оплаты 50% от стоимости обещал предоставить товар. Потерпевшие составляли договор и оплачивали оговоренную сумму. При этом подозреваемый действовал от имени директора фирмы, которого он назначил сам. Доказано девять эпизодов. Совершая мошеннические действия, ему удалось завладеть денежными средствами людей в сумме около пяти миллионов тенге. Столичными полицейскими в городе Шымкенте был задержан 36-летний подозреваемый. Мужчина водворен в ИВС.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана Борьба с преступностью МВД РК Шымкент
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