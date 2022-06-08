Около 5 млн тенге перевел мошенникам 69-летний актюбинец

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – 69-летний актюбинец в надежде заработать на финансовых биржах перевел мошенникам сумму в размере около 5 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

С потерпевшим связался якобы представитель биржи . Он просил оплатить налоги за перевод денег, за комиссии, за страховые премии и так далее. Чтобы сделать это, мужчина перевел все свои деньги злоумышленникам.

«69-летний житель города хотел улучшить свое финансовое положение и заработать на бирже. С потерпевшим связался мошенник, представившись работником биржи, который просил оплатить налоги за перевод денег, за комиссии, за страховые премии и так далее. Чтобы сделать это, мужчина перевел все свои деньги злоумышленникам. Ущерб в сумме составил около 5 млн тенге. Получив солидный куш, мошенник перестал выходить на связь, а мужчина поняв, что его обманули, написал заявление в полицию», - сказал пресс-секретарь ДП области Ерболат Саркулов.

По факту проводится досудебное расследование по статье 190 ч.3 УК РК «Мошенничество» и проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемых.

В полиции напомнили, что настоящие брокеры не звонят, не просят перевести средства на карты физлиц и другие платежные системы.



