Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 472.92 eur/kzt 461.24

    rub/kzt 7.68 cny/kzt 65.67
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Астана

    Около 5 лет лишения свободы получил фейковый продавец смартфонов в Астане

    13 Октября 2022, 22:38

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Районный суд №2 Есильского района города Астаны вынес обвинительный приговор в отношении продавца несуществующих смартфонов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт суда города Астаны.

    Мужчина с целью хищения чужого имущества совершил 30 эпизодов мошенничества. А именно, создав фэйковый аккаунт в Instagram, распространил сообщение о реализации сотовых телефонов по цене ниже рыночных с доставкой из ОАЭ.

    После, арендовав помещение под офис, заключал с покупателями фиктивные договоры на поставку телефонов и получал оплату путем перечисления денежных средств на счета подставных лиц.

    Прокурор поддержал обвинение.

    Подсудимый вину по предъявленному обвинению в совершении 30 эпизодов мошенничества признал полностью, в содеянном раскаялся.

    Потерпевшие поддержали заявленные ранее гражданские иски.

    Кроме признательных показаний подсудимого в совершении уголовно наказуемого деяния, его вина подтвердились собранными по делу доказательствами, достаточными для разрешения уголовного дела.

    Смягчающими уголовную ответственность и наказание обстоятельствами судом признано чистосердечное признание подсудимого, а отягчающими - совершение правонарушения в условиях чрезвычайного положения (карантин).

    Приговором суда мужчина осужден на 4 года и 8 месяцев лишения свободы, с лишением права заниматься деятельностью в сфере купли-продажи сотовых телефонов и аксессуаров сроком на 5 лет.

    Гражданские иски потерпевших удовлетворены в полном объеме. Приговор суда не обжалован, вступил в законную силу.


    Астана Суды Судебный процесс Мошенничество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Жители Астаны отдали 45 млн тенге мошеннице в надежде получить госжилье
    Еще один автомобильный мост откроют в Астане в 2023 году
    Уличные мошенники орудуют в Алматы
    Как идет строительство ТЭЦ-3 в Астане
    Популярное
    1 Наркосбытчика и содержателя порностудии задержали в Алматы
    2 Еще один автомобильный мост откроют в Астане в 2023 году
    3 Как идет строительство ТЭЦ-3 в Астане
    4 Рабочая группа проверит законность выдачи ряда лицензий на геологоразведку в РК
    5 Где и когда смотреть бой Айдоса Ербосынулы за титул чемпиона мира
    Новости партнеров