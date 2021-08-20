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    Около 5,5 тысячи рабочих мест создано в рамках Дорожной карты занятости

    20 Августа 2021, 11:17

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По состоянию 1 августа 2021 года в рамках Дорожной карты занятости на 2020-2021 годы (далее – ДКЗ) создано 5,5 тыс. рабочих мест со средней заработной платой 92 тыс. тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда РК.

    Проекты ДКЗ разделены на 4 основных направления:

    – повышение качества жизни населения;

    – повышение доступности финансирования для МСБ;

    – развитие агропромышленного комплекса;

    – развитие бизнеса в регионах.

    На текущий момент в рамках ДКЗ строительные работы ведутся на 161 инфраструктурном проекте, еще 38 находятся на первоначальном этапе реализации.

    В рамках ДКЗ в 2021 году по всем направлениям будет создано 40,9 тыс. рабочих мест, из которых более 28,3 тыс. будут постоянными.

    Казахстанцы, ищущие работу, могут участвовать в реализации инфраструктурных проектов в рамках ДКЗ путем обращения в центры занятости населения (далее – ЦЗН) по месту жительства.

    Центры занятости населения осуществляют подбор специалистов необходимой квалификации из числа зарегистрированных в органах занятости в качестве лиц, ищущих работу, безработных, а также высвобождаемых лиц, лиц, находящихся в отпуске без сохранения заработной платы, студентов, включая лиц с временной регистрацией, и направляют работодателю-подрядчику, реализующему инфраструктурный проект.

    При трудоустройстве на инфраструктурные проекты через ЦЗН приоритет отдается безработной молодежи, молодежи категории NEET, а также студентам в работах, не причиняющих вреда здоровью и не нарушающих процесса обучения.

    ЦЗН в случае необходимости обеспечивает переподготовку кадров по заявкам работодателя-подрядчика/субподрядчика для выполнения соответствующих работ с гарантией трудоустройства на инфраструктурный проект.

    Размер заработной платы трудоустроенных по направлениям ЦЗН устанавливается на уровне не менее двух минимальных размеров заработной платы (83 тыс. тенге) с учетом налогов, социальных платежей и компенсации за неиспользованный трудовой отпуск без учета выплат по экологическим надбавкам.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Минтруда РК Занятость
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