Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Около 5 100  казахстанцев проголосовали за рубежом на референдуме

    5 Июня 2022, 19:28

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В настоящее время референдум за рубежом проходит спокойно и в рабочей атмосфере. Об этом на брифинге заявил заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Министерство иностранных дел в рамках своих полномочий оказывает содействие в реализации своего избирательного права казахстанцами, находящимися за пределами родины», - сказал Роман Василенко.

    В настоящее время, по его словам, референдум за рубежом проходит спокойно и в рабочей атмосфере.

    «По состоянию на 19:00 часов времени города Нур-Султана за рубежом проголосовали около 5 100 наших соотечественников, что составляет 45% от количества избирателей, включенных в соответствующие списки. С учетом разницы во времени к этому часу все 65 участков открылись. Более того, расположенные в Азии участки, в таких странах как Китай, Корея, Япония и другие участки уже завершили свою работу и приступили к подсчету голосов. На некоторых из них явка составила 100%», - уточнил Роман Василенко

    В то же время, как было отмечено, участки в таких городах как Вашингтон, Нью-Йорк, Оттава или Бразилиа только открылись менее двух часов назад и еще будут голосовать 9 часов.

    «После подведения результатов их голосования оригиналы итоговых документов оперативно доставят в МИД для последующей передачи в избирательную комиссию района Есиль (города Нур-Султана), к которому все избирательные участки за рубежом приписаны», - добавил Роман Василенко.

    Представитель МИД напомнил, что на день проведения референдума в списки голосующих за рубежом включены 11 350 казахстанцев. Открыты 65 участков для голосования в 52 иностранных государствах.

    Автор:

    Серик Сабеков

    МИД РК Конституция Общество Референдум
    Новости по теме
    Новости по теме
    Полицейские обратились к казахстанским школьникам
    В пяти принятых нормативных постановлениях нормы признаны неконституционными – Эльвира Азимова
    Система защиты прав потребителей изменится в Казахстане
    В пяти принятых нормативных постановлениях нормы признаны неконституционными – Эльвира Азимова
    Популярное
    1 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    2 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    3 Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
    4 Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
    5 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски