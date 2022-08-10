Около $477 млн в год составляет ущерб Казахстану от стихийных бедствий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан подвержен оползням, наводнениям, селям, засухам, лавинам и экстремальным температурам. Сильнее всего население и экономика Казахстана страдают от землетрясений и наводнений. Ежегодно страна теряет около $477 млн из-за стихийных бедствий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Еnergyprom.kz.

Риск наводнений в Казахстане наиболее выражен, поскольку проливные дожди и таяние снега наносят значительный ущерб. Согласно отчету Регионального экологического центра Центральной Азии (ЦАРЭС) от 2022 года, среднегодовые потери от наводнений оцениваются в $419 млн США, что более чем в 7 раз превышает ущерб в $58 млн США от землетрясений.

Все регионы страны подвержены значительному риску наводнений. Ущерб превышает $30 млн США во многих северных, южных и центральных областях Казахстана. В Кызылорде зафиксирован самый большой среднегодовой ущерб: $60,7 млн США. В Западно-Казахстанской, Акмолинской и Туркестанской областях ущерб превышает $40 млн США в год.

Река Сырдарья, которая течет по территории четырех стран региона — Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, — играет важнейшую роль в этой проблеме. Она несет угрозу для тысяч людей, живущих вдоль ее русла. Увеличение объемов сброса воды из Токтогульского водохранилища в Кыргызстане, частые ледовые заторы ниже по течению реки, дожди и снеготаяние часто приводят к наводнениям в Узбекистане, а также в Кызылорде.

Значимость риска наводнений в Казахстане дополнительно усиливается оценками человеческих потерь, которые составляют 390 смертей в год — на две трети больше, чем в любом другом государстве-участнике ЦАРЭС. Среднегодовая численность людей, пострадавших от наводнений в Казахстане, составляет около 156 тыс. человек.

Наибольшая среднегодовая численность жертв фиксируется в Акмолинской и Кызылординской областях: почти 22 тыс. и 19,4 тыс. человек соответственно.

Что касается землетрясений, среднегодовой ущерб от них в Казахстане оценивается в $57,6 млн США. Самый высокий уровень потерь в стране приходится на Алматинскую: $46,8 млн США. Следом идут Туркестанская ($8,9 млн США) и Жамбылская ($1,6 млн США) области.

Только на эти три региона приходится почти 100% всех среднегодовых потерь страны, остальная часть страны практически не подвержена риску землетрясений.

Количество людей, пострадавших от землетрясений, определяется как население, ставшее свидетелем землетрясения такой силы, которая способна причинить небольшой или значительный ущерб. По оценкам ЦАРЭС, ежегодно в Казахстане от землетрясений страдают в среднем около 44 тыс. человек. Алматинская область имеет самое большое среднегодовое число пострадавших: 37,2 тыс. человек. Следом идут Туркестанская и Жамбылская области: 5,6 тыс. и 1,1 тыс. человек соответственно.



