Около 441 тысячи казахстанцев трудоустроено на начало июля текущего года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане определена целевая группа, которая должна быть охвачена активными мерами содействия занятости. Об этом заявил заместитель Премьер-Министра – министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава минтруда отметила, что во исполнение поручения Главы государства по трудоустройству в течение 7 лет 3,3 млн казахстанцев, в том числе не менее 2,3 млн молодых людей, в первую очередь при помощи Цифровой карты семьи была определена целевая группа, которая должна быть охвачена активными мерами содействия занятости. После этого в начале текущего года акимами областей и городов республиканского значения утверждено 20 региональных карт занятости, в рамках которых предусмотрено привлечение к работе 947 тысяч граждан.

«За отчетный период трудоустроено около 441 тысяча человек, что составляет 47% от годового показателя. Из них доля молодежи составляет около 50%. Из этих трудоустроенных граждан 79% в настоящее время регулярно перечисляют 10-процентные пенсионные отчисления, подтверждая, что они работают на постоянной основе», – проинформировала глава МТСЗН.

Тамара Дуйсенова сообщила, что трудоустройство граждан осуществляется по нескольким направлениям.

Так, в рамках реализации 11 национальных проектов создано порядка 20 тысяч новых рабочих мест. Наибольшее количество рабочих мест открыто в рамках проектов «Развитие предпринимательства» (7841), «Сильные регионы – драйвер развития страны» (6294), «Развитие агропромышленного комплекса» (3373), «Зеленый Казахстан» (2512). На сегодняшний день на эти рабочие места трудоустроено 19 747 граждан. Из них 44% – молодежь, а 38% – женщины.

«Также занятость граждан обеспечивается благодаря направлению на вакансии, размещенные на Электронной бирже труда. По итогам полугодия были трудоустроены 124,5 тысяч человек.

В соответствии с видами экономической деятельности подавляющее большинство занятых работают в сферах сельского и рыбного хозяйства, строительства и производства, образования, здравоохранения и социального обслуживания. На эти сферы приходится 62% занятых граждан», – добавила Тамара Дуйсенова.