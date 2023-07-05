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    Около 400 женщин разных профессий соревнуются в спартакиаде в Карагандинской области

    5 Июля 2023, 10:19

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Шахтинске проходит XI Областная спартакиада среди женщин. Участие в ней принимают около 400 представительниц разных профессий из городов и районов региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Карагандинской области.

    В Шахтинске проходит XI Областная спартакиада среди женщин. Участие в ней принимают около 400 представительниц разных профессий из городов и районов Карагандинского региона.

    Участники соревновались по семи видам спорта: волейбол, шашки, тогызкумалак, бес асык, настольный теннис, Президентское многоборье и стритбол.

    Итоги состязаний подведут сегодня, 5 июля.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Карагандинская область Спорт
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