Около 400 тысяч родов принимают ежегодно акушерки в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ежегодно в Казахстане принимается до 400 тысяч родов и самая большая доля труда в этом процессе стоит за акушерками. Это незаменимые помощники врачей, которые сопровождают женщин с момента поступления в роддом до выписки, находятся рядом с будущей матерью до, после и непосредственно во время родов, оказывают роженицам необходимую медицинскую и моральную помощь, ухаживают за новорожденными. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

Важность этой специальности подчеркивает Международный день акушерки, который отмечается 5 мая и в Казахстане. Сама идея празднования была предложена Международной ассоциацией акушерок на конференции в Нидерландах в 1987 году, а статус официального праздника этот день приобрел только в 1992 году.

На сегодня в Казахстане функционирует 241 родовспомогательная организация, в том числе 144 центральных районных больниц, 58 родильных домов, 37 перинатальных центров, 2 республиканские клиники.

На амбулаторном уровне акушерско-гинекологическую помощь оказывают 810 женских консультаций, а также выполняют свои функции 1 282 врачебные амбулатории и 790 фельдшерско-акушерских пунктов.

В медицинских организациях всего по стране работают 7 415 акушерок, из которых в городе 64% (4 708) и на уровне сельской местности 36% (2 707). В фельдшерско-акушерских пунктах работает свыше 600 акушерок.

В родильных домах работают 3 740 акушерок, которые ежегодно принимают более 400 тысяч родов, а на уровне первичной медико-санитарной помощи трудятся 3 675 акушерок.

В Казахстане в последние годы наблюдается рост рождаемости, а своего пикового показателя рождаемость достигла в 2021 году. В этот год родилось более 450 тысяч детей и коэффициент рождаемости составил 23,4 на 100 тысяч населения.



