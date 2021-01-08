Около 400 тысяч человек включили в списки избирателей в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Председатель Северо-Казахстанской областной избирательной комиссии Ерболат Бекшенов на брифинге рассказал о готовности региона к предстоящим выборам в Мажилис Парламента РК и маслихаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Е. Бекшенова, в электоральной кампании принимают участие 15 территориальных и 600 участковых комиссий. Всего 1733 человека. Зарегистрировано 50 партийных списков от пяти партий, в которые включены 469 кандидатов.

«Всего в списки избирателей включены 399 375 избирателей. Зарегистрировано 2351 доверенное лицо от политических партий. Определены 12 избирательных участков, в которых голосование может быть завершено в любое время, если проголосовали все избиратели, включенные в список. Готовы 10 352 открепительных удостоверения на право голосования. Участки будут открыты с шести часов утра. Время голосования - с семи часов утра до восьми часов вечера», - проинформировал Е. Бекшенов.

Он добавил, что голосование будут проходить с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. На участках оборудовали достаточное количество кабинок, в том числе для людей с ограниченными возможностями.

«Те, кто находятся за границей, могут проголосовать на территории представительств РК. Если нет возможности посетить избирательный участок из-за болезни, то до 12 часов 10 января можно написать заявление о голосовании вне помещения избирательного участка. В таком случаев приедут два члена избирательной комиссии с переносной урной. Жители населенных пунктов с малой численностью - есть села, где проживают 10-15 человек – будут голосовать в соседних населенных пунктах, где открыты избирательные участки. Местные исполнительные органы организуют подвоз», - сообщил Е. Бекшенов.