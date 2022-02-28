Около 400 тысяч человек привили от коронавируса в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мангистауской области от коронавируса привиты порядка 400 тысяч человек. Об этом сообщила руководитель отдела департамента санитарно-эпидемиологического контроля региона Мадина Рахметова, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«С 3 февраля 2021 года по 28 февраля 2022 года первым компонентом вакцины охвачено 208 089 человек, вторым компонентом - 192 062 человека. Население, в том числе, привито вакцинами «Гам Ковид Вак» (Спутник V), КазВак, КороноВак, VeroCell»,- проинформировала Мадина Рахметова.

Она также рассказала о текущей ситуации с вакциной «Комирнати», первым компонентом которой привиты 11 604 человека. Из них подростков 12-17 лет – 6 316, кормящих женщин – 3 672, беременных женщин – 1 615 и др. Вторым компонентом привиты 7 655 человек, из них подростков 12-17 лет – 4 378, кормящих женщин – 2 250, беременных женщин – 1026, работающих вахтовым методом – 1.

По данным специалиста, в Мангистауской области процедуру ревакцинации прошел 33 541 человек. Первая партия вакцины «Спутник Лайт» (Sputnik Light) в объеме 2 000 доз была доставлена в регион 24 января.

Добавим, что за прошедшие сутки случаев коронавирусной инфекции по области не зарегистрировано.