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    Около 400 тыс. процедур переливания крови ежегодно проводится в Казахстане

    14 Июня 2022, 14:08

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане ежегодно проводится около 400 тыс. процедур переливания крови. Об этом сообщил руководитель Управления амбулаторно-поликлинической и скорой медицинской помощи департамента организации медицинской помощи Министерства здравоохранения РК Батырхан Сарымсаков на пресс-конференции Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В настоящее время в Казахстане около 470 медицинских организаций, работающих в сфере переливания крови. Ежегодно переливание крови осуществляется примерно 80 тыс. пациентов. Количество процедур переливания крови составляет около 400 тыс. В Казахстане 100 % медицинских организаций обеспечены кровью и ее компонентами для переливания. В основном, кровь и ее компоненты используют в акушерстве, онко-гематологии, хирургии и травматологии», – сообщил Б. Сарымсаков.

    Спикер отметил, что работа по переливанию крови не может вестись эффективно без поддержки государства. Поэтому, с 2008 года в нашей стране, при поддержке государства, открыто 10 новых центров крови. В этих центрах используются современные карантинныеметоды, технологии инактивации вирусов. Казахстан первым среди государств СНГ внедрил двухэтапный скрининг в отношении доноров крови. Это обеспечивает безопасность при переливаниях крови, помогает выявлять инфекционные заболевания.

    По словам Б. Сарымсакова, более 2 тыс. казахстанцев являются донорами крови. Ежегодно в республике осуществляется около 360 тыс. донаций (процедура сдачи крови). Более 100 гражданам присвоено звание «Почетный донор» – они сдали кровь более 40 раз. Центры крови в Казахстане ежегодно заготавливают около 200 тыс. литров крови.

    Как известно, в мае 2005 года, в ходе Всемирной ассамблеи здравоохранения, министры здравоохранения разных стран мира единодушно приняли заявление о приверженности и поддержке добровольного донорства крови. В резолюции WHA58.13 они постановили 14 июня каждого года проводить Всемирный день донора крови, дата которого приурочена ко дню рождения Карла Ландштейнера (1868-1943) – австрийского врача и иммунолога, Нобелевского лауреата, открывшего группы крови у человека.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Здравоохранение Дата Общество Донорство
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