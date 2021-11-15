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    Около 400 семей переехали из Туркестанской области в северные регионы

    15 Ноября 2021, 19:05

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - С 2015 по 2020 годы из Туркестанской области в северные регионы переселилось 1 709 семей с 6 033 членами. Большая часть переселенцев обеспечена жильем и работой. Тем, кто хочет открыть свое дело, предоставляются земельные участки для земледелия, животноводства. С января по ноябрь 2021 года в северные регионы переселились 385 семей с 1 745 членами. Об этом на брифинге сообщила руководитель управления координации занятости и социальных программ Туркестанской области Асия Темирбаева, передает МИА «Казинформ».

    В Туркестанской области по государственной программе «Еңбек» в мерах содействия занятости приняли участие 85 942 человека.

    «По состоянию на 1 ноября создано 1 872 новых рабочих мест, перечислены обязательные пенсионные взносы 1 377 человек. Через центр занятости населения направлено 886 человек. В целях реализации проекта «Первое рабочее место» направлены 225 человек. Кроме того, в рамках государственной программы «Еңбек» в целях обеспечения занятости граждан с инвалидностью оказаны меры по обеспечению занятости 2 501 жителю», - сказала Асия Темирбаева.

    По состоянию на 1 ноября в области адресная социальная помощь назначена 41,5 тысячи семьям на 11,2 млрд тенге. Из них из 64 656 трудоспособных трудоустроены 47 тысяч человек.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Туркестанская область Занятость Общество
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