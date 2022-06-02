Около 400 человек ликвидируют крупный лесной пожар в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Около 400 человек задействованы в ликвидации крупного лесного пожара в Семее. Огонь охватил около 160 га лесной площади, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО, 1 июня в 14:27 в лесничестве Подгороднее Ново-Семипалатинского филиала резервата «Семей орманы» произошел пожар. Огонь охватил площадь около 160 га.

«Огонь пока не удалось локализовать. К тушению пожара привлекаются сотрудники департамента, местных исполнительных органов, войсковой части 68303 МЧС и лесники. В настоящее время на месте работают 399 человек и 85 единиц техники. В Семее объявлен пятый уровень пожарной опасности», - говорится в сообщении.

По предварительной версии, пожар мог быть вызван грозой. Для мониторинга с воздуха был задействован вертолет «Ми-2».



