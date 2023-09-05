Около 40 кг гашиша изъяли у тренера по лыжному спорту в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Тренера по лыжному спорту задержали за сбыт гашиша на территории Акмолинской области. Из незаконного оборота изъято 55 кг наркотического средства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе длительной оперативной разработки сотрудниками управления по противодействию наркопреступности ДП Акмолинской области по согласованию с областной прокуратурой и поддержке Агентства финансового мониторинга РК, в рамках республиканского ОПМ «Қарасора» проведена спецоперация по перекрытию канала поставки наркотических средств на территорию столицы и области.

Как сообщили в полиции, в результате принятых мер, акмолинскими наркополицейскими на трассе Астана – Караганда, вблизи терминала поселка Жибек-Жолы, была остановлена автомашина под управлением 37-летнего жителя Астаны, уроженца одного из районов области, где он и занимался обучением детей лыжному спорту.

«В ходе санкционированного обыска автомашины подозреваемого в багажном отсеке обнаружена картонная коробка, внутри которой находились четыре полиэтиленовых пакета с гашишем, весом около 40 кг. В тот же день у себя дома в пристоличном районе задержан еще один оптовый сбытчик наркотических средств, 36-летний мужчина, у которого при санкционированном обыске дома, в помещении гаража, обнаружены два полиэтиленовых пакета с аналогичным веществом, весом свыше 15 кг. В отношении всех фигурантов избрана мера пресечения в виде содержание под стражей», - сообщили в полиции.