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      Выборы

    Около 40% граждан проголосовали на выборах Президента РК

    20 Ноября 2022, 12:22

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Центральной избирательной комиссии РК озвучили промежуточные результаты по участию населения в голосовании на выборах Президента страны, передает МИА «Казинформ».

    «Согласно данным комиссий областных центров и городов республиканского значения, по состоянию на 12:05 20 ноября бюллетени получили 38,55% от общего количества граждан, включенных в списки», - сказал член ЦИК Асылбек Смагулов на брифинге.

    В том числе:

    1. по Абайской области – 43,67%

    2. по Акмолинской области – 40,13%

    3. по Актюбинской области – 44,48%

    4. по Алматинской области – 25,83%

    5. по Атырауской области – 40,42%

    6. по Западно-Казахстанской области – 27,55%

    7. по Жамбылской области – 41,29%

    8. по Жетисуской области – 42,18%

    9. по Карагандинской области – 44,99%

    10. по Костанайской области – 42,87%

    11. по Кызылординской области – 43,46%

    12. по Мангистауской области – 41,19%

    13. по Павлодарской области – 44,23%

    14. по Северо-Казахстанской области – 43,64%

    15. по Туркестанский области – 64,21%

    16. по Улытауской области – 52,22%

    17. по Восточно-Казахстанской области – 41,86%

    18. по Астане – 19,33%

    19. по Алматы – 16,89%

    20. по Шымкенту – 34,41%.

    Сегодня в 15 регионах страны начались президентские выборы.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Выборы ЦИК Президентские выборы - 2022
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