Около 40% граждан проголосовали на выборах Президента РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Центральной избирательной комиссии РК озвучили промежуточные результаты по участию населения в голосовании на выборах Президента страны, передает МИА «Казинформ».

«Согласно данным комиссий областных центров и городов республиканского значения, по состоянию на 12:05 20 ноября бюллетени получили 38,55% от общего количества граждан, включенных в списки», - сказал член ЦИК Асылбек Смагулов на брифинге.

В том числе:

1. по Абайской области – 43,67%

2. по Акмолинской области – 40,13%

3. по Актюбинской области – 44,48%

4. по Алматинской области – 25,83%

5. по Атырауской области – 40,42%

6. по Западно-Казахстанской области – 27,55%

7. по Жамбылской области – 41,29%

8. по Жетисуской области – 42,18%

9. по Карагандинской области – 44,99%

10. по Костанайской области – 42,87%

11. по Кызылординской области – 43,46%

12. по Мангистауской области – 41,19%

13. по Павлодарской области – 44,23%

14. по Северо-Казахстанской области – 43,64%

15. по Туркестанский области – 64,21%

16. по Улытауской области – 52,22%

17. по Восточно-Казахстанской области – 41,86%

18. по Астане – 19,33%

19. по Алматы – 16,89%

20. по Шымкенту – 34,41%.

Сегодня в 15 регионах страны начались президентские выборы.



