Около 40% граждан проголосовали на выборах Президента РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Центральной избирательной комиссии РК озвучили промежуточные результаты по участию населения в голосовании на выборах Президента страны, передает МИА «Казинформ».
«Согласно данным комиссий областных центров и городов республиканского значения, по состоянию на 12:05 20 ноября бюллетени получили 38,55% от общего количества граждан, включенных в списки», - сказал член ЦИК Асылбек Смагулов на брифинге.
В том числе:
1. по Абайской области – 43,67%
2. по Акмолинской области – 40,13%
3. по Актюбинской области – 44,48%
4. по Алматинской области – 25,83%
5. по Атырауской области – 40,42%
6. по Западно-Казахстанской области – 27,55%
7. по Жамбылской области – 41,29%
8. по Жетисуской области – 42,18%
9. по Карагандинской области – 44,99%
10. по Костанайской области – 42,87%
11. по Кызылординской области – 43,46%
12. по Мангистауской области – 41,19%
13. по Павлодарской области – 44,23%
14. по Северо-Казахстанской области – 43,64%
15. по Туркестанский области – 64,21%
16. по Улытауской области – 52,22%
17. по Восточно-Казахстанской области – 41,86%
18. по Астане – 19,33%
19. по Алматы – 16,89%
20. по Шымкенту – 34,41%.
Сегодня в 15 регионах страны начались президентские выборы.