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    Около 40 ДТП за сутки произошло из-за гололеда в Караганде

    28 Октября 2022, 21:09

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки на дорогах города Караганды было зарегистрировано 38 аварии. Несколько человек пострадали и были доставлены в больницы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Резкая смена погоды увеличила статистику по ДТП в Караганде. Многие автолюбители не успели поменять летние шины на зимние. В результате за прошедшие сутки в городе произошло 38 дорожно-транспортных происшествий.

    «С 27 октября по текущий момент произошло 38 дорожно-транспортных происшествий, из которых в семи случаях имеются пострадавшие. С различными травмами в медицинские учреждения доставлено девять человек», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

    Управление местной полицейской службы ДП Карагандинской области в преддверии наступления зимнего сезона просит участников дорожного движения соблюдать ПДД, быть бдительными и внимательными в местах расположения пешеходных переходов, а водителям транспортных средств рекомендуют своевременно менять летнюю шину на зимнюю.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    ДТП Происшествия Караганда
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