Около 4 тысяч сотрудников правопорядка пострадали во время январских событий

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель начальника Службы уголовного преследования Генпрокуратуры РК Елдос Килымжанов сообщил о пострадавших во время январских событий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По всей стране в период январских событий ранения получил 1 151 гражданин и пострадало 3 998 сотрудников правопорядка», - сказал Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК.

В результате, по его словам, нанесен ущерб в размере более 100 млрд тенге, в том числе субъектам бизнеса на сумму 92 млрд тенге.

«Сожжены сотни зданий и транспортных средств. По январским событиям правоохранительными органами зарегистрировано более 5 тысяч досудебных расследований», - добавил представитель Генпрокуратуры.

Напомним, 2 ноября Глава государства подписал Закон «Об амнистии». Закон, разработанный и принятый во исполнение поручения Президента РК, направлен на освобождение от отбывания наказания лиц, подпавших под влияние провокаторов и совершивших преступные деяния в условиях массовых беспорядков в период с 4 по 7 января 2022 года.

По предварительным расчетам, под действие амнистии подпадают около 1,5 тысячи лиц.