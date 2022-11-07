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    Около 4 тысяч сотрудников правопорядка пострадали во время январских событий

    7 Ноября 2022, 16:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель начальника Службы уголовного преследования Генпрокуратуры РК Елдос Килымжанов сообщил о пострадавших во время январских событий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По всей стране в период январских событий ранения получил 1 151 гражданин и пострадало 3 998 сотрудников правопорядка», - сказал Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК.

    В результате, по его словам, нанесен ущерб в размере более 100 млрд тенге, в том числе субъектам бизнеса на сумму 92 млрд тенге.

    «Сожжены сотни зданий и транспортных средств. По январским событиям правоохранительными органами зарегистрировано более 5 тысяч досудебных расследований», - добавил представитель Генпрокуратуры.

    Напомним, 2 ноября Глава государства подписал Закон «Об амнистии». Закон, разработанный и принятый во исполнение поручения Президента РК, направлен на освобождение от отбывания наказания лиц, подпавших под влияние провокаторов и совершивших преступные деяния в условиях массовых беспорядков в период с 4 по 7 января 2022 года.

    По предварительным расчетам, под действие амнистии подпадают около 1,5 тысячи лиц.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Генпрокуратура Январские события
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