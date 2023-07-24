Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.29 eur/kzt 487.28

    rub/kzt 4.69 cny/kzt 61.99
Прогноз погоды
Астана+26+28℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Около 4 тысяч иностранцев вылечились в Казахстане в прошлом году

    24 Июля 2023, 16:19

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В департаменте организации медицинской помощи Министерства здравоохранения РК сообщили, что в прошлом году казахстанцы лечились за счет средств бюджета в Турции, России, Германии. В Казахстане лечились около 4 тысяч иностранцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По данным 2022 года, за счет средств бюджета были направлены на лечение за границу 80 казахстанцев, из них 71 ребенок. Большая часть пациентов была направлена на лечение в Турцию - 44 человека, в Россию - 13, в Германию - 9, в Индию - 7, в Беларусь - 6, в Южную Корею - 1 человек», – говорится в сообщении департамента.

    В медицинских организациях Казахстана в прошлом году проходили лечение 3 884 иностранных пациента, из них 85% (3 303 человека) в экстренном и 15% (581 человек) в плановом порядке.

    «Оценка текущей ситуации по медицинскому туризму показывает, что у иностранных граждан, прибывающих в Казахстан на лечение, пользуются спросом нейрохирургия, кардиохирургия, трансплантология, репродуктология (ЭКО), ортопедия, травматология, стоматология», - сообщили в департаменте.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Минздрав РК Здравоохранение Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Сбитая полицейской автомашиной женщина скончалась в Шымкенте
    Более 15 тысяч детей родились в Астане в этом году
    Где и как можно заразиться туберкулезом
    Уникальную операцию по резецированию языка провели врачи в Астане
    Популярное
    1 Когда начнется строительство малой кольцевой дороги в Астане
    2 В Актобе и Атырау ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Российское зерно под видом казахстанского экспортировал гражданин Таджикистана
    4 Арай Садыков назначен акимом Бурабайского района Акмолинской области
    5 Шторм ожидается в Астане, Алматы, Шымкенте и еще 16 регионах