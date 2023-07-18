Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 461.71 eur/kzt 501.69

    rub/kzt 4.95 cny/kzt 63.31
Прогноз погоды
Астана+26+28℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Около 4 тысяч голов скота получили актюбинцы в качестве товарных кредитов

    18 Июля 2023, 07:29

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Ход реализации проекта «Ауыл аманаты» был рассмотрен на совещании в акимате области. На сегодня сельские жители принимают активное участие в данном проекте, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

    Актуальные вопросы осуществления процедур государственных закупок и реализации проекта «Ауыл аманаты» рассмотрены на совещании под председательством акима Актюбинской области Ералы Тугжанова.

    На сегодня от жителей области поступило 1 455 заявок о финансировании различных проектов на общую сумму 6,5 млрд тенге. Из них были одобрены 1 243 проекта, финансовые средства были перечислены по 49,3% одобренным проектам.

    «Основная причина затягивания сроков выдачи льготных займов по одобренным проектам – проблемы с оформлением документов, в том числе на залоговое имущество», - сообщил руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений Кусайын Сарсембай.

    Аким области Ералы Тугжанов напомнил, что местные исполнительные органы, в первую очередь акиматы сельских округов, должны оказывать потенциальным и действующим участникам проекта всю необходимую поддержку, в том числе консультационную помощь по юридическим вопросам.

    «Мы должны всесторонне помогать сельским жителям, желающим участвовать в проекте и уже получившим займ. Обеспечить полное сопровождение проектов. От эффективной реализации «Ауыл аманаты» зависит будущее наших сел», - подчеркнул Ералы Тугжанов.

    Кроме того, в рамках проекта «Ауыл аманаты» активно продолжается предоставление сельским жителям товарных займов. В настоящее время сельчанам в качестве товарных займов было передано более 4 тысяч голов крупного и мелкого рогатого скота от крестьянских хозяйств области.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Сельское хозяйство Регионы Казахстана
    Новости по теме
    Новости по теме
    Качество интернета улучшат в ряде сел близ Алматы
    Села ЗКО получили еще 3 модернизированных медпункта
    Ограничения из-за бруцеллеза скота действуют в трех селах СКО
    Владельцев бродячего скота оштрафовали в Экибастузе
    Популярное
    1 Трагическая экскурсия в Москве: Посольство Казахстана в России прокомментировало инцидент
    2 Систему оплаты за проезд в общественном транспорте хотят поменять в Астане
    3 Пригожин и Уткин находились на борту разбившегося в России самолета
    4 10 человек погибли при крушении частного самолета в России
    5 По 50 тысяч тенге к празднику получат лица с инвалидностью в Актюбинской области