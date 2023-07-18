Около 4 тысяч голов скота получили актюбинцы в качестве товарных кредитов

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Ход реализации проекта «Ауыл аманаты» был рассмотрен на совещании в акимате области. На сегодня сельские жители принимают активное участие в данном проекте, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

Актуальные вопросы осуществления процедур государственных закупок и реализации проекта «Ауыл аманаты» рассмотрены на совещании под председательством акима Актюбинской области Ералы Тугжанова.

На сегодня от жителей области поступило 1 455 заявок о финансировании различных проектов на общую сумму 6,5 млрд тенге. Из них были одобрены 1 243 проекта, финансовые средства были перечислены по 49,3% одобренным проектам.

«Основная причина затягивания сроков выдачи льготных займов по одобренным проектам – проблемы с оформлением документов, в том числе на залоговое имущество», - сообщил руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений Кусайын Сарсембай.

Аким области Ералы Тугжанов напомнил, что местные исполнительные органы, в первую очередь акиматы сельских округов, должны оказывать потенциальным и действующим участникам проекта всю необходимую поддержку, в том числе консультационную помощь по юридическим вопросам.

«Мы должны всесторонне помогать сельским жителям, желающим участвовать в проекте и уже получившим займ. Обеспечить полное сопровождение проектов. От эффективной реализации «Ауыл аманаты» зависит будущее наших сел», - подчеркнул Ералы Тугжанов.

Кроме того, в рамках проекта «Ауыл аманаты» активно продолжается предоставление сельским жителям товарных займов. В настоящее время сельчанам в качестве товарных займов было передано более 4 тысяч голов крупного и мелкого рогатого скота от крестьянских хозяйств области.