Около 4 тысяч дольщиков не могут заселиться в свои квартиры в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ряд компаний, воспользовавшись мораторием на проверку бизнеса, ведут строительство без соответствующих разрешительных документов. На это указал Глава государства на совещании по вопросам развития Астаны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Безусловно, строительство является важной частью экономики. Общеизвестно, что с учетом высоких темпов строительства в Астане на эту сферу выделяются значительные финансовые средства. Поэтому наряду с честными предпринимателями в эту сферу стремятся проникнуть и всевозможные мошенники. Ряд компаний, воспользовавшись мораторием на проверку бизнеса, ведут строительство без соответствующих разрешительных документов. Они незаконно собирают средства дольщиков. Это крайне тревожная тенденция. Акимат совместно с правоохранительными органами должны пресекать эту опасную тенденцию на корню. Все это порождает появление новых проблемных объектов. Если акимат и дальше будет закрывать глаза на сложившуюся проблему, это может привести к серьезным последствиям. Подобная преступная халатность и безответственность со стороны чиновников могут нанести ущерб национальной безопасности. Во всех сферах, в том числе и в строительстве должны соблюдаться закон и порядок. В целях недопущения незаконного строительства я поручал усилить контроль и навести порядок в данной отрасли», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

«Сегодня около 4 тысяч дольщиков не могут заселиться в свои квартиры. Это актуальная проблема. Нужны решительные действия по проблемным объектам долевого строительства. Проводимой работы в этом направлении недостаточно. Следует завершить строительство 16 долевых жилищных объектов в нынешнем году. Данный вопрос необходимо полностью решить до конца 2023 года. В дальнейшем нужно пресекать появление подобных случаев. На январском совещании я подробно остановился на проблеме ветхих и аварийных домов в городе. Жилой фонд Астаны стремительно ветшает. Особенно это касается частного сектора, расположенного на окраинах столицы. Многие жители живут в аварийных домах. Такие здания нужно сносить, а на их месте воздвигать новые дома. Конечно, это масштабная работа. Как показывает зарубежный опыт, на первоначальном этапе необходимо участие государства. К этому делу следует привлекать и бизнес, так как иного способа обновить городской жилой фонд нет», - сказал Президент.