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    Около  4 тыс. озер насчитывается в Казахстане

    17 Июня 2022, 12:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан отличается большим разнообразием водных объектов, заявил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Серикккали Брекешев, выступая на парламентских слушаниях по вопросам развития водной отрасли в Мажилисе. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Прежде всего, позвольте выразить благодарность за возможность обсуждения вопросов перспектив развития водной отрасли Казахстана. Водные ресурсы – важнейшая составляющая природно-ресурсного потенциала нашей республики. Они определяют устойчивое социально-экономическое развитие страны», - сказал Серикккали Брекешев.

    Глава Минэкологии добавил, что основной объем водных ресурсов Казахстана обеспечивают поверхностные воды, которые сконцентрированы в речных системах и являются элементом восполнения запасов водных ресурсов озер и подземных вод.

    «Казахстан отличается большим разнообразием водных объектов. На данный момент на территории страны насчитывается более 17 тыс. рек, 4 тыс. озер и 2,6 тыс. ледников с общей площадью порядка 1 млн. км2 и объемом более 187 км3. Государственным балансом учтено более 4,3 тыс. (4 324) месторождений подземных вод с прогнозными запасами 58 км3, из них 15,7 км3 - это утвержденные эксплуатационные запасы», - сообщил Серикккали Брекешев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Экология Мажилис Минэкологии Вода
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