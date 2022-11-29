Около 4 млн тенге выманила у карагандинцев мошенница за поставку несуществующего товара

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Несуществующий товар поставляла карагандинцам серийная мошенница. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В Железнодорожный отел полиции Караганды обратился 24-летний житель города. Он сообщил, что стал жертвой мошеннических действий незнакомки. Еще три месяца назад аферистка под предлогом поставок продовольственных товаров завладела денежными средствами в размере 400 тысяч тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции установили и задержали подозреваемую – 33-летнюю женщину. Она дала признательные показания. Началось досудебное расследование по статье 190 УК РК «Мошенничество».

«Было установлено, что женщина занималась реализацией партий муки, сахара и масла. Соответствующие объявления публиковала в социальных сетях. С августа она перестала выполнять заказы, объясняя клиентам, что якобы сломалась машина, а товар задержали на границе. При этом оплату брала полной суммой, хотя не собиралась осуществлять поставку продуктов. В полицию поступило более 20 заявлений от потерпевших. Примерная сумма ущерба составляет 4 млн тенге», – сказал следователь Нурсултан Далабаев.



