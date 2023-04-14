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    Около 4 млн тенге присвоили двое работников одного из предприятий в Караганде

    14 Апреля 2023, 13:13

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Около 4 млн тенге присвоили двое работников одного из предприятий в Карагандинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В Центральный отдел полиции УП города Караганды обратились представители одной из компаний по производству продуктов питания. Выяснилось, в ходе ревизии в кассе предприятий была обнаружена недостача денежных средств на сумму 3,9 млн тенге. Полицейские установили, что к правонарушению имели прямое отношение двое работников компании – 33-летняя кассир и 36-летний торговый агент. Они дали признательные показания.

    Оказалось, подозреваемые в течение двух недель утаивали ежедневную выручку, которую делили между собой.

    Ведется досудебное расследование по статье 189 УК РК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества».

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Карагандинская область Борьба с преступностью
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