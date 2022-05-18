Около 4 млн га будет засеяно зерновыми и зернобобовыми в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Вся площадь сева в Костанайской области составит 4,7 млн га, из них зерновыми и зернобобовыми будет засеяно 3,9 млн га, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил на заседании областного штаба по организации полевых работ руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений Тимур Бисимбаев, в Костанайской области в предпосевной период были проведены мероприятия по сохранению влаги в почве.

«Сейчас завершаются работы по предпосевной обработке почвы, обработано 2 млн 261 тыс. га, или 98,3 % от запланированной площади. Из них химическим способом обработано 294 тыс. га, механическим – 1 млн 967 тыс. га.

Весь объем семян – 530 тыс. тонн, вывезен на воздушно – тепловой обогрев, проведено их протравливание, - проинформировал руководитель ведомства. — По структуре посевных площадей, площадь ярового сева в текущем году составит 4 млн 772 тыс. га, из них зерновые и зернобобовые 3,9 млн га. Масличными в текущем году намечается засеять 651,7 тыс. га, под посев кормовых отводится 186 тыс. га».

Посевная кампания в регионе стартовала после майских праздников. На сегодняшний день всеми культурами в регионе засеяно 758,4 тыс. га или 15,9 % от всей площади, из них зерновыми и зернобобовыми 381,3 тыс. га, масличными 284,5 тыс. га, кормовыми 89,7 тыс. га, остальное – другие виды культур.

Местными властями одной из актуальных задач ставится обеспечение потребности населения области в социально значимых продуктах питания. Это отражено и в структурах посевных площадей. Значительно увеличены площади под гречиху, картофель и овощные. В связи с этим акиматам районов было поручено обеспечить намеченные объемы посева гречихи, картофеля и овощей.

Также в этому году в регионе началась реализация программы стимулирования возделывания подсолнечника и гречихи.

«Основная цель программы – обеспечение потребности населения области в социально значимых продуктах питания, а также максимальная загрузка мощностей перерабатывающих предприятий области.

На эти цели в областном бюджете предусмотрено 500 млн тенге. При реализации на перерабатывающие предприятия области сельхозтоваропроизводитель получит за каждую тонну маслосемян подсолнечника 20 тыс. 800 тенге субсидий, на гречиху 15 тыс. тенге»,- подытожил Т. Бисимбаев.