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    Около 4,8 млн га изъятых земель планируют сделать пастбищами в 2023 году

    17 Января 2023, 13:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев поделился планами по использованию изъятых земель в 2023 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В прошлом году мы изъяли 5,2 млн га земель, из них 4,8 млн га – это пастбища. И в этом году тоже, по нашим оценкам, 4,6 - 4,8 млн га из 5 млн га – это пастбища будут», - сказал Ербол Карашукеев в кулуарах заседания Правительства.

    Как сообщалось ранее, около 9 млн га составляет дефицит пастбищ в Казахстане.

    «У нас сейчас 5,9 млн га в частных подворьях находится и дефицит по нашим оценкам составляет 8,9 млн га земли. Это те земли, которые находятся возле населенных пунктов», - сказал Е. Карашукеев.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Минсельхоз Сельское хозяйство
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