Около 39 тысяч россиян работают в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вице-министр труда и социальной защиты населения Ербол Оспанов сообщил о трудящихся на территории Казахстана гражданах Российской Федерации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По трудоустроенным гражданам Российской Федерации, которые осуществляют деятельность на территории РК - около 39 тысяч человек работают на предприятиях РК», - сказал Ербол Оспанов на брифинге в СЦК.

Он напомнил о правилах трудоустройства граждан стран, входящих в Единую экономическую зону.

«Касательно изменения правил трудоустройства граждан Российской Федерации. Пять стран входят в Единую экономическую зону. Соответственно, они (граждане РФ) имеют такие же права по трудоустройству на территории нашей страны, какие имеют граждане РК для трудоустройства на территории экономического союза, в том числе и в Российской Федерации», - добавил вице-министр.



