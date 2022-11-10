Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Около 380 млрд тенге инвестиций ожидают по итогам года в СКО

    10 Ноября 2022, 13:24

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области к концу года ожидают приток инвестиций в основной капитал на уровне 380 млрд тенге. Прошлый год завершили с цифрой в 333,1 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На онлайн-туре по промышленным инвестиционным проектам заместитель акима области Даурен Жандарбек сообщил, что основную долю отрасли занимает обрабатывающая промышленность. С 2018 года она выросла с 70% до 80%. Объем производства - со 171,2 до 306 млрд тенге в прошлом году. За девять месяцев нынешнего произвели продукции на 282,5 млрд тенге. По итогам года ожидают объем обрабатывающей промышленности в 390 млрд тенге.

    «Положительный рост говорит о том, что все предприятия, которые мы запускали в течение последних трех лет, дают свои результаты. Соответственно, растет заработная плата. С 2018 года – в два раза. Рост производительности труда в 2,3 раза, по сравнению с ростом объемов производства в 1,8 раза, говорит о том, что вводимые новые предприятия более эффективны», - сказал Д. Жандарбек.

    Он проинформировал о поддержке промсектора государством. На поддержку предпринимателей региона в рамках национального проекта по развитию предпринимательства и «Экономика простых вещей» в этом году выделили около 7,5 млрд тенге, что в три раза превышает сумму 2018 года.

    «В области сформирован и реализовывается пул из 35 инвестиционных проектов на сумму 432 млрд тенге с созданием более шести тысяч рабочих мест до 2025 года в секторах обрабатывающей промышленности», - добавил Д. Жандарбек.

    Фото: abakan-news.ru

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Промышленность Инвестиции
    Новости по теме
    Новости по теме
    Увеличить штрафы за неэффективное привлечение внешних займов призвала Наталья Годунова
    Госорганы должны отвечать за пополнение бюджета РК – Наталья Годунова
    280 инвестпроектов на 2 трлн тенге запустят в Казахстане в текущем году
    До 4 трлн тенге ежегодно не поступает в бюджет из-за теневой экономики - аудиторы
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    5 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу