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    Около 370 человек планируют снять с очереди на жилье в Астане

    9 Декабря 2022, 00:01

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Управление жилья и жилищной инспекции города Астаны по итогам инвентаризации планирует снять с очереди на жилье около 370 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Жилищного фонда акимата города Астаны.

    ГУ «Управление жилья и жилищной инспекции города Астаны» согласно нормам административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан уведомляет о том, что в рамках проведения инвентаризации рассматривается вопрос о снятии граждан с очередности, в связи с получением жилья (согласно статьи 73 Закона Республики Казахстан «О жилищных отношениях»).

    Подробнее со списком, в котором 367 граждан, можно ознакомиться здесь.

    За последние годы в Астане построено почти 23,5 тыс. социальных квартир. К примеру, если в 2018 году было построено 1100 социальных квартир, в 2019 году - 2900 социальных квартир, то в период с 2020 по 2022 год было построено 20,5 тыс. социальных квартир.

    Как сообщал ранее вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Еркебулан Дауылбаев, ведомство разработало законопроект по вопросам реформирования жилищной политики, который находится на рассмотрении в Мажилисе Парламента.

    «В рамках данного законопроекта предусмотрено изменение подходов по учету и постановке на очередность, а также реализация мер господдержки в зависимости от доходов. В соответствии с новым механизмом текущую базу очередников местных исполнительных органов (622 тысячи человек) передадут в Отбасы банк, и постановка на учет через акиматы прекращается», - сказал Еркебулан Дауылбаев в ходе правительственного часа в Сенате.

    Ставить на учет будут всех граждан, не имеющих жилья за последние 10 лет, независимо от принадлежности к той или иной категории.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Правительство РК Астана Акимат Жилье
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