Около 3500 га составила площадь пожара в Абайской области

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Абайской области производится тушение на трех участках с использованием авиационной и автомобильной техники. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Всего в тушении пожара задействованы более 600 человек личного состава, более 130 единиц техники, пожарный поезд, также 2 вертолета «Казавиаспас», 1 - «Казавиалесохраны» и 1 - Министерства обороны. Осуществлено 169 (всего 221) сбросов 422,5 тонн воды.

На данный момент угрозы населенным пунктам нет.

Общая площадь горения составляет около 3500 га.

Тушение осложняется порывистым ветром 6-10 м/с, что создает предпосылки для верхового развития пожара, а также наличием густорастущих культур и солончаковых участков.

Дополнительно прибыл первый эшелон в количестве 13 единиц пожарной техники и 70 человек личного состава ДЧС г.Астана, один воздушной борт и личный состав Министерства обороны в количестве 103 человек и 15 единиц техники. Также второй эшелон ДЧС г. Астаны и Карагандинской области в количестве 12 единиц пожарной техники и 60 человек личного состава.

Вице-министром по чрезвычайным ситуациям Маратом Кульдиковым и акимом Абайской области Нурланом Уранхаевым совершен облёт и аэровизуальный осмотр территории.

Кроме того, для аэровизуального осмотра привлечен Еврокоптер «Казавиаспас».

Тушение пожара осуществляется в тесном взаимодействии с местными исполнительными органами.

Продолжают работать оперативные штабы МЧС и ДЧС области, задачами которого являются сбор, обработка и анализ данных об обстановке в зоне ЧС, передача необходимой информации; прогнозирование развития ЧС и их последствий; подготовка предложений по оперативному решению вопросов ликвидации ЧС. Также на месте пожара развернут работа командно-штабной машины.

По данным «Казгидромет», 24-26 мая в Бородулихинском районе Абайской области ожидается северо-восточный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду.

Напомним, сильный лесной пожар тушат в Абайской области. Возгорание началось на территории Алтайского края и перешло на территорию ГЛПР «Семей орманы» 22 мая.

По своей инициативе часть жителей близлежащих населенных пунктов самостоятельно эвакуировались к родственникам, для обеспечения сохранности их имущества организовано дежурство личного состава РОП. Общая площадь пожара составила 1500 га. На место пожара прибыл вице-министр МЧС РК генерал-майор Марат Кульдиков, здесь также развернута работа командно-штабной машины (КШМ), созданы кризисные центры оперативных штабов МЧС и ДЧС.

Первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр провел заседание Оперативного республиканского штаба на базе МЧС по тушению природного пожара в Бородулихинском районе Абайской области.

По информации находящегося на месте пожара акима Абайской области Нурлана Уранхаева, ситуация в связи с лесным пожаром находится под контролем. Все силы и средства мобилизованы на тушение лесного пожара.