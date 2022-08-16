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    Около 35 тыс. тенге на школьную форму ребенка потратил Асхат Аймагамбетов

    16 Августа 2022 12:38

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов потратил около 35 тыс. тенге на приобретение школьной формы для своего ребенка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам Асхата Аймагамбетова, у него пока один ребенок учится в школе.

    «В эти выходные, сопровождая ребенка, пошли в магазин. Купили в магазине школьную форму. Мы взяли несколько белых рубашек, брюки, костюм, галстук. Можем сказать, что мы готовы к новому учебному году», - сообщил Асхат Аймагамбетов журналистам в кулуарах заседания Правительства.

    «Что касается цены, то потратили около 35 тыс. тенге. Купили в магазине. Народу было очень много, мы, как все, стояли в очереди, мерили одежду, покупали одежду 36-го размера. Как и во всех семьях, мы начали подготовку в школе», - поделился глава ведомства.

    Ранее сообщалось, что канцтовары в Казахстане подорожали на 50% за год.

    О том, насколько выросли цены на школьные принадлежности и в чем причина подорожания канцелярских товаров, можно прочитать здесь .


    Автор:

    Акбота Кузекбай

    #Правительство РК #Образование #Асхат Аймагамбетов #Минпросвещения РК
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