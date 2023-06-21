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    Около 330 тысяч гектаров земли будет возвращено в собственность государства в СКО

    21 Июня 2023, 12:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Около 330 тысяч гектаров земли будет возвращено в собственность государства в СКО. Об этом сообщил аким СКО Айдарбек Сапаров на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы продолжим полную инвентаризацию всех сельскохозяйственных земель и их аудит. До конца года мы планируем вернуть в собственность государства около 330 тысяч гектаров земли. Эти земли, в будущем, будут предоставляться в использования для расширения посевных площадей и пастбищных угодий. Кроме того, 223,4 тысячи гектаров земли относятся к землям фонда. Мы планируем предоставлять эти земли населению для выпаса скота и, через конкурсы, людям, желающим заниматься сельскохозяйственным производством», – сказал А.Сапаров.

    В ходе брифинга спикер сообщил, что в области растут поголовье скота и посевные площади.

    Напомним, в апреле и.о министра сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев сообщил, что в этом году планируется возвратить дополнительно 5 млн гектаров сельхозземель. При этом данные земли, в первую очередь, будут распределены для удовлетворения нужд сельского населения по выпасу скота.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Северо-Казахстанская область Акимат
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