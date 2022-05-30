Около 32 млн тенге вымогали двое туркестанцев у сотрудников медучреждений

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В результате совместной операции сотрудников управления криминальной полиции ДП Туркестанской области и ДКНБ по Туркестанской области пресечена преступная группа, которая путем угрозы распространения и публикации порочащих сведений о финансовой деятельности медицинского учреждения занимались вымогательством денежных средств с работников медицинских учреждений Мактааральского Жетысайского районов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«В управление криминальной полиции ДП с заявлением обратился работник одного из медучреждений о том, что неизвестные путем угрозы распространения и публикации порочащих сведений и организации внеплановых проверок контролирующими органами вымогали у него около 32 миллионов тенге. Факт нами был зарегистрирован в ЕРДР по статье 194 части 4 УК РК «Вымогательство в особо крупном размере», – отметил заместитель начальника аепартамента полиции Туркестанской области Курманбек Сахов.

По его информациии, с целью задержания преступной группы и раскрытия преступления из числа сотрудников УКП ДП Туркестанской области и ДКНБ РК по Туркестанской области была создана специальная группа и проведен комплекс неотложных следственных действий.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в одном из кафе города Жетысая при вымогательстве денежных средств в крупном размере задержали подозреваемого, жителя Жетысая. В качестве вещественного доказательства у него изъяли деньги в сумме 32 миллионов тенге.

«В результате дальнейших следственных действий возле одного из заведений города Шымкента оперативниками управления криминальной полиции совместно с сотрудниками ДКНБ и подразделением СОБР задержан второй подозреваемый, житель Мактааральского района.

В отношении задержанных проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия. Подозреваемые водворены в ИВС», - резюмировал полковник полиции.



