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    Около 314 млн тенге от туристских взносов иностранцев поступили в бюджеты акиматов с начала года

    20 Июля 2023, 10:17

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 314 миллионов тенге поступили в бюджеты акиматов от туристских взносов иностранцев с начала 2023 года. Лидер по поступлениям - город Алматы. На южный мегаполис приходится 86% от общей суммы, или 270,6 млн тенге. На втором месте Астана, набравшая более 37,7 млн тенге туристских взносов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта.

    Учитывая, что практика уплаты туристских взносов существует более чем в 50 странах мира, для иностранных туристов эта мера является привычной. Туристский взнос – это плата, взимаемая туристами за каждый день пребывания в местах размещения отдельно от хостела, арендуемого жилья.

    Размер туристского взноса устанавливается акиматами. Средства поступают также в бюджеты местных исполнительных органов.

    «Средства от туристского взноса должны направляться на развитие туристской инфраструктуры, благоустройство территорий, реализацию мероприятий по продвижению туристских возможностей. Это будет стимулировать увеличение количества туристов, посещающих регионы», - отметил председатель Комитета индустрии туризма МКС РК Дастан Рыспеков.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Алматы Туризм Минкультуры
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