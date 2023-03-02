Около 312 млн тенге выплатили из Фонда компенсации потерпевшим

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Около 312 млн тенге выплачено из Фонда компенсации потерпевшим. Закон «О Фонде компенсации потерпевшим» действует с 1 июля 2018 года.Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.

С 1 июля 2020 года Министерством финансов начата выплата компенсации потерпевшим. Компенсация – единовременная выплата денег в порядке, установленном законом, лицу, признанному потерпевшим в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РК.

Фонд формируется за счет принудительных платежей, взыскиваемых приговором суда со всех осужденных лиц. Цель фонда - поддержать граждан, материально пострадавших от преступлений, но не получивших возмещение вреда из-за того, что преступление не раскрыто или виновник скрывается от правосудия.На сегодня Министерством финансов выплачено более 312 млн тенге.Получателями помощи являются несовершеннолетние, являющиеся потерпевшими по преступлениям, связанным с сексуальным насилием, лицам, признанным потерпевшими по преступлениям, связанным с торговлей людьми и пытками; лицам, которым причинен тяжкий вред здоровью либо зараженным вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ/СПИД);лицам, наделенным правами потерпевшего, в случае смерти потерпевшего. Исключительный перечень составов преступлений указан в вышеуказанной статье. Согласно Закону одним из ее получателей являются лица, признанные потерпевшими по преступлениям, связанным с пытками (ст.146 УК). Жертвам пыток компенсация назначается в размере 30 МРП (по ч.1 и 2 ст.146 УК) и 40 МРП (по ч.3 ст.146 УК). По закону решение о назначении компенсации либо об отказе в ней принимается уполномоченным руководителем государственного органа, осуществляющего функции уголовного преследования (ст.8 п.6 Закона).С учетом важности и социальной направленности принятого закона лица, ставшие жертвой преступлений (перечень указан в ст. 6 Закона), имеют право на получение компенсации от государства. Для этого потерпевший должен представить органу следствия: заявление потерпевшего либо лица, наделенного правами потерпевшего; копии документа, удостоверяющего личность потерпевшего, либо документов, подтверждающих личность и право лица, наделенного правами потерпевшего, на получение компенсации; сведения о номере банковского счета потерпевшего либо лица, наделенного правами потерпевшего, открытого в банках и (или) организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций; копии постановления органа, ведущего уголовный процесс, о признании лица потерпевшим; копии документа, подтверждающего характер и степень тяжести причиненного вреда здоровью потерпевшего;в случае смерти потерпевшего – копии свидетельства о его смерти или иного документа, подтверждающего смерть потерпевшего. Срок давности подачи заявления составляет три года со дня признания лица потерпевшим, пропущенный срок восстанавливается судом по заявлению потерпевшего.

