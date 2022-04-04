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    Около 300 встреч с населением провели сенаторы в регионах страны

    4 Апреля 2022, 13:42

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Члены Бюро Сената Парламента утвердили повестку дня заседания Палаты, запланированного на 7 апреля 2022 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    На очередном заседании Палаты депутаты планируют рассмотреть законопроект «О ратификации Конвенции Организации Объединённых Наций о международных мировых соглашениях, достигнутых в результате медиации».

    Конвенция усиливает гарантии соблюдения международных коммерческих соглашений, создает условия для укрепления договорно-правовой базы по урегулированию международных коммерческих споров посредством медиации.

    В ходе заседания Бюро также были заслушаны итоги выезда депутатов Сената Парламента в регионы страны с 18 по 25 марта текущего года. Ключевые цели этих поездок – встречи с населением и ознакомление с положением дел на местах, обсуждение приоритетов, озвученных в Послании Президента, информирование о реализуемых реформах и принимаемых законах. Всего сенаторы провели около 300 встреч с земляками в разных уголках страны, в том числе в отдаленных районах и населенных пунктах.

    Казахстанцы поднимали перед сенаторами актуальные вопросы, касающиеся повышения цен на продовольственные товары, необходимости повышения доходов населения и обеспечения занятостью, состояния автомобильных дорог, нехватки пастбищных угодий, обеспечения питьевой водой и другие.

    По итогам заседания Бюро Маулен Ашимбаев поручил депутатам взять эти проблемы на контроль, тщательно их изучить и провести работу по решению этих вопросов.

    Вместе с тем, члены Бюро передали в работу Комитету по социально-культурному развитию и науке законопроекты «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Тюркской академией об условиях и порядке размещения Тюркской академии», «О биологической безопасности Республики Казахстан» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам биологической безопасности».

    Фото: senate.parlam.kz

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Сенат Регионы Казахстана
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