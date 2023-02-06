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    Около 300 военнослужащих пришли на помощь жителям Жамбылской области

    6 Февраля 2023, 10:50

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В выходные военнослужащие регионального командования «Юг» по просьбе администрации Т. Рыскуловского района Жамбылской области подключились к противопаводковым мероприятиям. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    В регионе из-за дождей и внезапного потепления возникла угроза подтопления населенных пунктов и объектов хозяйственной деятельности. К противопаводковым работам были привлечены военнослужащие разведывательного подразделения и мотострелкового батальона Луговского гарнизона, всего около 300 человек. Также была задействована военная техника.

    «Мы сразу поспешили на помощь жителям села Кулан. Ведь это наш воинский и гражданский долг – помогать и оказывать содействие населению в трудных ситуациях», – подчеркнул заместитель командира разведывательного подразделения по боевой подготовке майор Абзал Жанибеков.

    Откачку воды с помощью спецтехники производят органы по предупреждению чрезвычайных ситуаций, а военнослужащие возводят укрепления для того, чтобы не допустить прорыва скопившейся воды к домам граждан.

    «Очень благодарны военным за помощь, – выразил признательность представитель сельского округа Кулан Т. Рыскуловского района Нурболат Койшибаев. – Они работают уже два дня подряд. Для нас это существенная поддержка».

    Работа организована посменно. Для защиты домов от наводнения группы по 50 человек укладывают мешкотару с песком.

    Риск подтопления населенных пунктов в районе все еще сохраняется. Но ситуация находится под контролем.

    Как сообщалось, в Жамбылской области оперативно устранены последствия подтоплений талой и дождевой водой.

    Ранее 200 человек и 45 единиц техники из подразделений МЧС Алматинской и Жамбылской областей и служб акиматов предотвратили подтопление пяти населенных пунктов.

    Как проинформировали в Казгидромете, с 4 по 10 февраля в Алматинской, Жамбылской, Туркестанской и Жетысуской областях возможны подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления.

    Фото: gov.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Жамбылская область Армия Паводок
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