Около 300 улиц за три года построили в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За последние три года в столице построили около 300 улиц и отремонтировали почти 140 км дорог. О проведенной в 2022 году работе по строительству и ремонту дорожного полотна на онлайн-брифинге рассказал заместитель акима города Нурлан Нуркенов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.

На сегодня общая протяженность автомобильных дорог в столице составляет 868,3 км, из которых 803,7 км (92,6%) имеют асфальтобетонное покрытие.

По информации спикера, за последние три года в городе построили около 300 улиц протяженностью 165 км и отремонтировали порядка 140 км дорог.

Вместе с тем, в соответствии с планом по развитию жилых массивов, за последние 4 года заасфальтировано 250 улиц протяженностью 84,4 км.

«На сегодняшний день дорожно-транспортная инфраструктура города состоит из 60 мостов и сооружений. Из них 23 больших и малых мостов, 6 пешеходных мостов, 9 путепроводов, 8 транспортных развязок, 10 подземных пешеходных переходов и 4 надземных пешеходных перехода. В этом году был открыт мост по проспекту Улы Дала, который уже позволил частично разгрузить прилегающие магистральные улицы, повысил доступность нового вокзала «Нурлы жол», жилые массивы Тельман и Промышленный», - проинформировал Нуркенов.

Вместе с тем в этом году было открыто движение по ул. А62 на участке от улицы А91 (Кордай) до трассы Астана – Караганда. Таким образом было обеспечено транспортное сообщение между Карагандинской трассой и железнодорожным вокзалом «Нурлы Жол» и левобережной частью города. Эти меры позволили разгрузить улицы Нажимеденова и Байтурсынова. Также часть транзитного транспорта уйдет с проспекта Кошкарбаева, улиц Айнаколь, Кобда, проспекта Аблайхана и др.

«В 2023 году планируется дальнейшая работа по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры, а именно строительство новых улиц протяженностью более 50 км, поддержанию состояния нынешних дорог, а также открытие нового автомобильного моста - по проспекту Тауелсиздик через реку Есиль. Этот мост позволит обеспечить дополнительную связь проспекта Тауелсиздик, районов нового железнодорожного вокзала, мечети Хазрет Султан, с левобережьем», - заключил замакима.

Фото: акимат города Астаны



