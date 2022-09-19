Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 476.89 eur/kzt 463.92

    rub/kzt 7.57 cny/kzt 66.24
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Около 300 уголовных дел ежегодно заводится против медработников – Минздрав РК

    19 Сентября 2022, 10:53

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Ажар Гиният озвучила статистику по уголовным делам против медицинских работников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для разработки законопроекта проведен анализ поступивших и рассмотренных обращений физических и юридических лиц за 2018 – 2020 годы, а также анализ уголовных дел, возбужденных в отношении медицинских работников за 2017 – 2020 годы. Ежегодно за ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей в отношении медицинских работников по статье 317 Уголовного кодекса РК заводится около 300 дел», - сообщила Ажар Гиният в Мажилисе на презентации законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения».

    По ее словам, уголовные дела возбуждаются зачастую на специалистов хирургического профиля с риском летального исхода: акушеры-гинекологи – 14 человек, хирурги – 14, травматологи – 8, а также анестезиологи.

    «Общий размер выплаты компенсаций морального и материального ущерба, в пользу пострадавших составил свыше 40 млн тенге. Страховые выплаты осуществляются при наличии страхового полиса по решению суда, не выплачиваются в случае признания уголовной ответственности», - отметила министр.

    «Таким образом, при возникновении медицинского инцидента уровень заработной платы медицинского работника на сегодняшний день не позволяет возместить причиненный ущерб здоровью пациента самостоятельно», - добавила Ажар Гиният.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Минздрав РК Здравоохранение
    Новости по теме
    Новости по теме
    Директором республиканского центра реабилитации «Бурабай» назначена Саягуль Каиргельдина
    Более 5 тысяч студентов из Индии обучается в казахстанских вузах
    Минздрав увеличивает закуп препаратов для лечения редких заболеваний
    Почти 900 казахстанцев лечатся от коронавируса на дому
    Популярное
    1 Казахстанский фильм завоевал престижную награду Cannes 7th ART AWARDS
    2 Коронавирусом за сутки заболели 12 человек в Казахстане
    3 В нормативном состоянии находятся 90% автодорог республиканской сети – МИИР РК
    4 Общая протяженность автодорог составляет 96 тысяч км в РК
    5 Передать земли вдоль республиканских автодорог «КазАвтоЖол» предлагают в МИИР РК
    Новости партнеров