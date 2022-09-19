Около 300 уголовных дел ежегодно заводится против медработников – Минздрав РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Ажар Гиният озвучила статистику по уголовным делам против медицинских работников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для разработки законопроекта проведен анализ поступивших и рассмотренных обращений физических и юридических лиц за 2018 – 2020 годы, а также анализ уголовных дел, возбужденных в отношении медицинских работников за 2017 – 2020 годы. Ежегодно за ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей в отношении медицинских работников по статье 317 Уголовного кодекса РК заводится около 300 дел», - сообщила Ажар Гиният в Мажилисе на презентации законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения».

По ее словам, уголовные дела возбуждаются зачастую на специалистов хирургического профиля с риском летального исхода: акушеры-гинекологи – 14 человек, хирурги – 14, травматологи – 8, а также анестезиологи.

«Общий размер выплаты компенсаций морального и материального ущерба, в пользу пострадавших составил свыше 40 млн тенге. Страховые выплаты осуществляются при наличии страхового полиса по решению суда, не выплачиваются в случае признания уголовной ответственности», - отметила министр.

«Таким образом, при возникновении медицинского инцидента уровень заработной платы медицинского работника на сегодняшний день не позволяет возместить причиненный ущерб здоровью пациента самостоятельно», - добавила Ажар Гиният.



