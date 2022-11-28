Около 300 тысяч кубометров снега вывезли из столицы с начала зимы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В последние дни в столице наблюдается обильное выпадение осадков. Коммунальные службы города работают в круглосуточном усиленном режиме. С начала зимнего периода из города вывезли более 22,5 тысяч грузовиков снега, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата Астаны.

В понедельник, 28 ноября, в снегоуборочных работах в столице задействовано свыше 2,2 тысячи дорожных рабочих и более тысячи единиц спецтехники.

В ночь с 27 на 28 ноября из города вывезли почти 16 тысяч кубометров снега, или 1 297 грузовиков.

Всего с начала зимнего периода на снежные полигоны вывезено почти 300 тысяч кубометров снега, что равно объему 22,5 тысячи большегрузов.









Фото: gov.kz



