Около 300 туалетов не хватает туристическим маршрутам Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По стране не хватает 300 туалетов вдоль дорог, при заправках для комфортного путешествия туристов. Об этом в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал заместитель председателя правления АО «НК «Kazakh Tourism» Кайрат Садвакасов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2018 году мы провели исследование и поняли для себя, где 500 недостающих туалетов. Из них за все это время добились того, чтобы 200 этих объектов были построены: где-то при заправках или на берегу озера. Была введена система поощрения, когда можно получить субсидии на содержание этого самого туалета. Но еще 300 необходимо построить. Это совместная работа. Мы, как Kazakh Tourism не имеем право вообще строить. Наша задача – указать, где необходимо построить, помочь местному исполнительному органу или бизнесу найти деньги. По сути, мы являемся тем органом, который выявляет проблему и указывает на него с учетом того, что более 30 отраслей задействованы в туризме», - прокомментировал Кайрат Садвакасов.

По его словам, «Kazakh Tourism» часто не любят за критику, за слова, как работать.

«Нужно защищать турбизнес, мы как раз являемся тем голосом в Правительстве. То же самое и с туалетами. Акиматам нужно для себя решить: они туристско-ориентированный регион или нет. Мы уже давно передали им основные маршруты, по которым движутся туристы, где вдоль дорог есть туалеты, а где их не хватает. На сегодня 75% заправок, которые есть в стране, соответствуют национальным стандартам по придорожному сервису. «КазАвтоЖол» все это отслеживает. Уже который год мы работаем совместно», -добавил он