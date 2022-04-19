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    Около 300 случаев укусов клещей зафиксировано в Алматинской области

    19 Апреля 2022, 12:40

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области с начала марта зафиксировано 298 случаев укусов клещей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля области, 185 из 298 случаев - это дети в возрасте до 14 лет.

    В управлении здравоохранения Алматинской области сообщили, что случаев заболевания клещевым энцефалитом в регионе не зафиксировано.

    Ранее эпидемиолог при укусе клеща посоветовала вытаскивать его аккуратно с помощью пинцета или обычной нити. Специалист также назвала разновидности клещевого энцефалита.

    Напомним, от укусов клещей пострадали также жители Шымкента, Костанайской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской областей.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Здравоохранение Регионы Казахстана Общество
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