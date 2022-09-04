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    Около 300 пожарных тушат лесной пожар на севере Германии

    4 Сентября 2022, 23:24

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В выходные дни вспыхнул лесной пожар на самой высокой горе земли Саксонии-Анхальт (ФРГ), сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Пожар на высоте 1141 метров распространяется чрезвычайно быстро, передают немецкие СМИ.

    «Лесной пожар вышел из под контроля», - с такими заголовками выходят на данный момент новости о пожаре на горе Броккен. Пламенем охвачена площадь в 62 га, для тушения задействованы более 300 пожарных и пять пожарных вертолетов. Еще два летательных аппарата запрошены из соседних Италии и Швеции.

    Густые столбы дыма видны за километры. «Пожар был обнаружен около 14:30 в субботу возле смотровой площадки Гетебанхоф и быстро распространился», - сказал представитель местной полиции.

    Наряду с этим власти объявили эвакуацию местных жителей и туристов.

    Ситуация развивается сложно, нашей работе мешают сильный ветер и распространение огня на крутых склонах, добавили экстренные службы.

    Фото: Matthias Bein/dpa

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Германия Мировые новости
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