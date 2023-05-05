Около 300 пьяных водителей привлекли к ответственности в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Около 300 пьяных водителей привлекли к ответственности в Мангистауской области с начала года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

За четыре месяца текущего года инспекторами патрульной полиции Мангистауской области выявлено 34 737 административных правонарушений. Из них за пользование мобильным телефоном – 3 654 водителя, за рулем без ремней безопасности – 6 323 водителя. На запрещающий сигнал светофора проехали 620 водителей, на полосу встречного движения выехали 26 водителей. Также выявлены 282 водителя, управлявшие автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, которые были наказаны по статье 608 КоАП РК.

Сотрудники полиции ДП Мангистауской области предупреждают водителей о необходимости быть внимательными к пешеходам, особенно в темное время суток. При приближении к пешеходным переходам необходимо снижать скорость. За непропуск пешеходов с начала года составлены административные протоколы на 494 автолюбителей, за этот период около 4 тысяч пешеходов пересекли дорогу в неустановленном месте.



