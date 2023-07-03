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    Около 300 млрд тенге необходимо для завершения строительства ЛРТ

    3 Июля 2023, 12:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Говоря о средствах, которые необходимы для решения проблемных вопросов в городе и благоустройства, аким Астаны Женис Касымбек подчеркнул, что это невероятная сумма, которую и озвучивать не хочется. По его словам, только для завершения строительства ЛРТ необходимо 250-300 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По правде говоря, нужно столько денег на завершение строительства ЛРТ. Необходимо 250-300 млрд тенге в предстоящие два-три года. Чтобы завершить ТЭЦ-3 также нужны сотни миллиардов тенге», - сказал на заседании маслихата Женис Касыбек.

    Говоря о средствах, которые необходимы для решения проблемных вопросов в городе и благоустройства, аким Астаны Женис Касымбек назвал это невероятной суммой, которую и озвучивать не хочется.

    «По канализации, даже не прикасались к этому вопросу. Мы видим дефицит по канализации трехлетнего-пятилетнего бюджета. Просто невероятная сумма, которую и озвучивать неохота: сотни и сотни млрд тенге», - добавил аким столицы.

    Отметим, что ранее депутаты маслихата одобрили изменения, изменения, внесенные в бюджет столицы на 2023-2025 годы.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Астана Акимат Строительство Экономика
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